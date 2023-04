Ricostruzione, 600mila euro per la storica cattedrale di Montalto

MONTALTO MARCHE – Un contributo pari a 600mila euro. E’ quanto concesso dalla struttura commissariale per la ricostruzione post terremoto della cattedrale di Santa Maria Assunta, a Montalto, autentico gioiello per il piccolo borgo piceno. L’edificio, nel 1589, venne fatto costruire da Felice di Peretto, che poi passò alla storia come Papa Sisto V, pontefice dal 1585 al 1590. Un grande progetto unitario che, nel corso dei secoli, venne sviluppato e arricchito grazie alle committenze di diversi vescovi e al contributo di artisti e architetti che si avvicendarono nel cantiere fino al ventesimo secolo.

I lavori

Dopo le scosse di terremoto del 2016 e 2017, la basilica ha però subito danni concentrati prevalentemente sulla porzione est del complesso, che saranno oggetto di lavori di riparazione. L’intervento prevede azioni sul livello che ospita la chiesa inferiore, su piano terra, piano mezzanino e primo piano, oltre al sottotetto della cattedrale. In programma c’è anche il restauro delle superfici architettoniche (superfici esterne, apparati decorativi e pittorici), che consiste in operazioni di carattere strettamente conservativo tese a preservare dal deperimento i materiali che costituiscono il manufatto, privilegiando, in prima istanza, il rispetto e il carattere originario delle strutture. Insomma, l’obiettivo è di restituire piena funzionalità ad uno scrigno storico e architettonico di grande rilevanza. Infine, una curiosità. Nella relazione dei lavori del 29 aprile 1589 Fabio Biondo, avendo ispezionato insieme al vescovo, al governatore e al capitano tutti i luoghi possibili per la nuova cattedrale, riferì che il più adatto era quello suggerito dal Papa stesso, ossia il luogo di San Giorgio: la cattedrale venne così edificata tra il vecchio borgo e la nuova città.