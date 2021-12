Riattivato il servizio di Risonanza magnetica all’ospedale di San Benedetto

ASCOLI – Riattivato il servizio diagnostico della Risonanza Magnetica all’ospedale di San Benedetto. Lo rende noto l’Area Vasta 5 dell”Asur. Il guasto allo strumento verificatosi nel mese di ottobre e che ha creato non pochi disagi a pazienti e cittadinanza è stato riparato. Il reparto di Radiologia del Madonna del Soccorso potrà dunque tornare a svolgere gli esami diagnostici richiesti.

Un fatto positivo per un nosocomio da anni ormai al centro di molte polemiche politiche e sindacali per l’efficienza e la funzionalità dei servizi sanitari. Nei giorni scorsi i Confederali della sanità pubblica erano tornati a criticare la gestione dell’ospedale di San Benedetto da parte di Asur e direzione sanitaria. E questo soprattutto in relazione alla carenza di personale medico e infermieristico che caratterizzerebbe diversi reparti della struttura. Una situazione che con la emergenza covid non ha avuto sviluppi migliorativi auspicati dai sindacati, che temono un progressivo depotenziamento del Madonna del Soccorso.

Il nuovo ospedale

All’orizzonte l’ipotesi della costruzione di un nuovo ospedale che forse potrebbe risolvere molti problemi a cittadini e pazienti dell’area costiera, soprattutto durante l’estate.