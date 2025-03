Rete Lirica delle Marche, il soprano Donzelli è la nuova direttrice

È il soprano Stefania Donzelli, originaria di Fermo, la nuova direttrice artistica della Rete Lirica delle Marche. Già collaboratrice della Fondazione per le attività di formazione, insegna Canto al Conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro, dopo una carriera su importanti palcoscenici internazionali, numerose incisioni discografiche e un crescente impegno come docente non solo in Italia. L’incarico ha validità sino al 31 dicembre 2025.



«Da artista marchigiana – dichiara Stefania Donzelli – accolgo quest’incarico con orgoglio e gratitudine. Porterò al servizio della Rete Lirica tutta la mia esperienza di palcoscenico ma anche il patrimonio di relazioni accumulato durante la mia carriera. Elemento costitutivo del mio impegno sarà la formazione che ritengo fondamentale per la crescita del pubblico. La vocazione operistica delle Marche, ribadita dalla candidatura dei nostri edifici teatrali a patrimonio Unesco, va sempre più alimentata e il ruolo della nostra Fondazione è proprio funzionale a questo obiettivo».



Si completa quindi l’assetto gestionale e organizzativo della Fondazione Rete Lirica delle Marche presieduta da Francesco Ciabattoni – avvocato di Ascoli Piceno che aveva già ricoperto lo stesso ruolo nell’ultimo triennio, e con la direzione affidata a Caterina Pierangeli (già consulente fiscale della Rete Lirica), commercialista originaria di Fano, con esperienza pluriennale nella gestione e amministrazione delle istituzioni teatrali e musicali.

Il nuovo consiglio direttivo, insediatosi lo scorso 31 ottobre, è composto da: Giulio Cesare Pascali (avvocato, consigliere comunale di Fermo, nominato in rappresentanza del suo Ente), Stefano Mirisola (presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, nominato dal cda della Fondazione di Fano), Roberta Faraotti (vicepresidente di Confindustria Ascoli Piceno, nominata dall’Assemblea dei Soci partecipanti cioè il Conservatorio di Fermo, Confindustria Ascoli Piceno, Form, Orchestra Sinfonica G. Rossini, Associazione Coro Ventidio Basso, Associazione Arena Sferisterio e Accademia di Belle Arti di Macerata) e appunto da Francesco Ciabattoni (nominato dal Comune di Ascoli Piceno).



In queste settimane è in preparazione il prossimo titolo operistico della Stagione 2024/2025, Madama Butterfly di Giacomo Puccini in programma il 29 marzo al Teatro della Fortuna di Fano, il 5 aprile al Teatro dell’Aquila di Fermo e infine il 12 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Uno spettacolo di impianto molto tradizionale, già applaudito su diversi palcoscenici, con la regia del grande soprano Renata Scotto – scomparso poco più di un anno fa, interprete iconica della geisha giapponese pucciniana – che sarà ripreso da Renato Bonajuto per una coproduzione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e il Teatro delle Muse di Ancona. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini ci sarà Cesare della Sciucca, mentre il Coro è quello del Teatro della Fortuna. Protagonisti interpreti di rilievo come il soprano Vittoria Yeo (Cio-Cio-San) e il tenore Matteo Roma (F.B. Pinkerton) e il baritono Sergio Vitale (Sharpless).





Stefania Donzelli

Ha studiato canto con Patricia Brown al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, diplomandosi col massimo dei voti. Ha poi proseguito gli studi con Alain Billard e Riccardo Canessa. Dopo aver ottenuto diversi premi in concorsi internazionali quali il “Toti dal Monte” di Treviso (1° premio per il ruolo di Despina), ha cominciato a lavorare con direttori d’orchestra di fama internazionale tra i quali Trevor Pinnock, Bruno Campanella, Semyon Bychkov, Ivor Bolton, Arnold Bosman, Giuliano Carella, Ottavio Dantone, Lu Jia, Angelo Campori, Maurizio Benini, Roberto Abbado, Fabio Luisi. Voce particolarmente adatta al repertorio mozartiano, deve la sua formazione al grande direttore Peter Maag, con cui ha studiato e debuttato molti dei ruoli del Salisburghese. Ha avuto inoltre l’opportunità di perfezionarsi con interpreti come Regina Resnik e Leyla Gencer. Ha lavorato con famosi registi come Roberto De Simone, Graham Vick, Stafano Vizioli, Ivan Stefanutti, Gianfranco De Bosio, Pier Luigi Samaritani, Liliana Cavani, Luca Ronconi, Massimo Gasparon, Marco Gandini, Italo Nunziata, Antonio Latella.

Voce duttile e personalità eclettica le hanno permesso di affrontare anche il repertorio da camera, cantando in tedesco, francese, e inglese, lingue che parla correntemente. Si è perfezionata con Elly Ameling e Irwing Gage a Firenze, con Liliana Poli a Imola, con Wolfram Rieger a Bayreuth e con Piernarciso Masi, diplomandosi con quest’ultimo all’Accademia “Incontri con il Maestro” di Imola con il massimo dei voti. Diverse le incisioni discografiche per Nuova era, Dynamic e Bongiovanni.

Attualmente cura l’accordo di scambio tra l’Università dell’Arizona e il Conservatorio di Pesaro. Ha sviluppato il software VoceVista, un programma americano che effettua lo screening vocale e si basa sullo studio delle formanti vocaliche in accoppiata con gli armonici. Nel 2013 è risultata vincitrice per Assistant Voice Professor alla State University of Oklahoma (USA). A maggio 2017 è vincitrice per una posizione di Voice Professor presso la Arizona University (USA). Nel 2019, 2023 e 2024 ha tenuto masterclass nelle città di Wuhan, Changsha ed Hangzou (Cina). È responsabile alla formazione lirica della Rete Lirica delle Marche, interagendo con tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio marchigiano. È docente di ruolo di canto al Conservatorio “Rossini” di Pesaro, dopo aver insegnato anche nei Conservatori di Matera, Udine, Foggia, Pescara e Teramo.