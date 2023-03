Ascoli: la rete ciclabile cittadina si estende, lavori in via Benedetto Croce

ASCOLI – Ascoli si appresta a diventare sempre di più una città sostenibile e a misura di ciclista. Dopo il prolungamento della pista ciclabile di Monticelli, avvenuta ormai quasi un anno fa, procedono in maniera spedita anche i lavori relativi al tratto che attraversa un altro popoloso quartiere cittadino, quello di Porta Maggiore.

L’opera

La pista di corso Vittorio Emanuele, infatti, con la nuova pavimentazione, potrà ora ricongiungersi con una zona molto popolosa come quella di piazza Immacolata, attraverso il nuovo tratto ciclabile in corso di realizzazione su viale Benedetto Croce. «Si tratta di un ulteriore modo per unire il centro storico a Porta Maggiore – conferma, entusiasta, il sindaco Marco Fioravanti, ovviamente in perfetta sintonia con l’assessore comunale ai lavori pubblici Marco Cardinelli -, permettendo ai tanti ciclisti di muoversi in libertà e sicurezza. Un intervento che, di fatto, incentiva la mobilità dolce, soprattutto in vista della bella stagione ormai alle porte». Intanto, a proposito di opere pubbliche ad Ascoli, da lunedì la circolazione veicolare in corso Trento e Trieste subirà un’ulteriore limitazione per via dello stato di avanzamento dei lavori che interesserà anche il tratto compreso dall’intersezione con il corso Mazzini fino a Piazza Simonetti. Di conseguenza, tutta la circolazione veicolare proveniente da via Angelini verrà deviata in via Pretoriana, con la sola eccezione dei veicoli addetti ai lavori, dei veicoli in servizio di emergenza, le Forze di Polizia, i veicoli utilizzati per il carico-scarico e quelli diretti presso la prefettura.