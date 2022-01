ASCOLI PICENO – La Regione Marche stanzierà 1 milione di euro per la nuova rotatoria della zona industriale di Monsampolo del Tronto. È quanto è emerso da un confronto diretto tra l’assessore regionale Guido Castelli e il nuovo presidente della Provincia di Ascoli, Sergio Loggi, tenutosi a Palazzo San Filippo. Al centro dell’incontro la questione dell’ammodernamento delle infrastrutture viarie e non solo del territorio ascolano, con particolare riferimento alla vallata del Tronto. Tra i progetti c’è anche quello della realizzazione di un nuovo ponte sul fiume all’altezza della strada provinciale 3 Ancaranese.

Il nuovo ponte sulla strada Ancaranese

Il presidente della Provincia Loggi e l’assessore regionale Castelli

Un collegamento strategico interregionale tra Marche ed Abruzzo, e vicino sia alla zona industriale e artigianale di Villa S. Antonio che al raccordo autostradale tra il capoluogo piceno e la costa adriatica. Anche in questo caso l’assessore Castelli ha detto che la Regione è disponibile a finanziare un altra struttura, più moderna funzionale e sicura di quella attuale ed in grado di facilitare il transito dei mezzi tra le due sponde del Tronto.

«Si è trattato di un dialogo costruttivo e collaborativo – ha spiegato Castelli – e la provincia di Ascoli Piceno che ha un retaggio finanziario complesso deve avere particolare attenzione dalla Regione per soddisfare le numerose esigenze della comunità locale anche in relazione alle vicende del sisma e altre calamità naturali che il territorio ha subito».

La valorizzazione di Colle San Marco

Sul piatto, oltre a contributi promessi sempre dall’ente regionale per 45 mila euro a favore della valorizzazione dei Musei della Cartiera Papale di Ascoli, anche i programmi per la valorizzazione dell’area di Colle San Marco e del comprensorio dei Monti Gemelli.

L’assessore Castelli ha annunciato, sulla scorta delle schede progettuali dalla Provincia, che ci saranno fondi per 470mila euro per la riqualificazione della Foresteria del Pianoro del Colle. Si tratta di una struttura ricettiva di proprietà provinciale che secondo il presidente Loggi «può essere potenziata e ammodernamento per farne un un volano per le attività turistiche e il rilancio della montagna».

Pianoro di colle San Marco

Come già noto, durante l’incontro è stata confermata la disponibilità della Regione a investire fondi per 2 milioni e 600 mila euro finalizzati a sviluppare il progetto del parco intergenerazionale di San Marco, oltre ad altre somme rilevanti per rinnovare gli impianti sciistici sulla Montagna dei Fiori.