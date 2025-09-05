Regionali, presentati i candidati di Fratelli d’Italia per il Piceno

SAN BENEDETTO – Si accende, nel Piceno, la campagna elettorale. Le Regionali di fine settembre, ormai, sono davvero vicine. E i vari partiti ne approfittano per presentare i rispettivi candidati. Questa mattina (venerdì 5 settembre) a San Benedetto è stata la volta di Fratelli d’Italia. Il partito della premier Meloni avrà quattro candidati consiglieri per la provincia di Ascoli. Si tratta di Francesca Pantaloni, Andrea Assenti, Andrea Cardilli e Maria Grazia Concetti.

Gli obiettivi

A introdurre i candidati è stata la coordinatrice regionale Elena Leonardi. Presente anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami. Quest’ultimo ha ripercorso le tappe del mandato di Acquaroli. Bignami, nell’occasione, ha lodato il lavoro svolto dal presidente uscente. Alla conferenza ha preso parte anche il sindaco ascolano Marco Fioravanti. Il primo cittadino ha ricordato gli investimenti fatti nel Piceno da parte della Regione. Al termine dell’incontro, è stato ricordato che domenica sera il governatore Francesco Acquaroli terrà un comizio ad Ascoli. Appuntamento alle 20.30 a piazza del Popolo.