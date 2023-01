Si rialza la Reggina, vola il Genoa e l’Ascoli riparte da un punto: tante emozioni in Serie B

ASCOLI – Seconda giornata del girone di ritorno, nel campionato di Serie B, e ancora tante emozioni. Il programma del 21esimo turno, in realtà, si completerà domani pomeriggio 22 gennaio con la sfida tra Brescia e Frosinone, in campo alle 16.15, ma nei match andati in scena il sabato non sono mancate le sorprese.

I risultati

La giornata, in realtà, si era aperta ieri sera con l’anticipo di lusso dello stadio Barbera tra Palermo e Bari. La gara è terminata 1-0 per i siciliani, grazie al gol siglato da Marconi a dieci minuti dal termine. Oggi, invece, a spiccare è stata soprattutto la vittoria della Reggina, seconda in classifica, che in casa ha battuto 2-1 la Ternana: vantaggio umbro con Pettinari, poi la rimonta calabrese resa possibile dalla doppietta di Fabbian. Resta secondo anche il Genoa, a pari merito con la Reggina. Il grifone ha espugnato per 1-2 il campo del Benevento: vantaggio rossoblù di Coda, pari locale di Tello e rete decisiva, per il Genoa, di Puscas nei minuti di recupero. Scoppiettante 2-2 tra Como e Pisa con le reti di Cutrone e Da Riva per i padroni di casa, mentre per i toscani hanno timbrato il cartellino Tramoni e Masucci. Spal e Ascoli non si fanno male: al Mazza finisce 1-1 con le reti di Dickmann e Adjapong. Tra Cittadella e Cagliari è finita 0-0, mentre la rete di Tait ha permesso al Sudtirol di vincere 0-1 a Venezia. Gerli e Giovannini consentono al Modena di superare, tra le mura amiche, il Cosenza per 2-0. Infine, vittoria per 2-0 anche del Parma, in casa, contro il Perugia: reti di Benedyczak e Vazquez.

L’Ascoli

Tornando all’Ascoli, per il Picchio è stato un ottimo pareggio, considerando il fatto che i bianconeri sono rimasti dieci uomini già sul finire del primo tempo per l’espulsione rimediata da Giovane. Al vantaggio spallino firmato da Dickmann, al 16’, ha risposto Adjapong al 41’. Questo il commento, dopo la partita, del mister Cristian Bucchi: «Ci teniamo stretto questo punto, avremmo anche potuto vincere la partita con Lungoyi e Buchel, ma avremmo potuto anche perdere. C’è rammarico per l’inferiorità numerica, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene concedendo poco alla Spal, abbiamo subìto gol su un cross, ma abbiamo reagito molto bene all’episodio negativo. E’ un punto giusto».

La classifica

Questa, intanto, la classifica aggiornata del campionato di Serie B dopo 21 giornate, in attesa del posticipo di domani tra Brescia e Frosinone, che dunque hanno entrambe una partita in meno: Frosinone 42; Reggina, Genoa 39; Bari 33; Sudtirol 32; Pisa, Parma 30; Ternana, Cagliari 29; Modena, Palermo 28; Ascoli 26; Brescia 25; Spal 24; Benevento, Como, Cittadella 23; Venezia, Perugia 20; Cosenza 18.