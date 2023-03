Reati contro il patrimonio e legati alla droga: in tre rintracciati per l’espulsione dalla Questura di Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto della permanenza di soggetti irregolari dediti alla commissione di reati, l’Ufficio Immigrazione in collaborazione con altre articolazioni della Questura di Ascoli Piceno, ha rintracciato due cittadini marocchini irregolari B.H. di anni 42 e N.Y di anni 29 gravati da gravi precedenti penali per reati contro il patrimonio, rissa, violenza resistenza a P.U. e violazione norme sugli stupefacenti.

Dopo aver acclarato la posizione di irregolarità i predetti venivano collocati presso un Centro di Permanenza per il rimpatrio in attesa di essere espulsi dal Territorio Nazionale.

Sempre nello stesso ambito, veniva rintracciato un cittadino nigeriano O.C. di anni 31, scarcerato dalla Casa di Reclusione di Ancona, dove ha scontato una pena restrittiva di anni 4 per violazione norme sugli stupefacenti. Dopo gli accertamenti di rito, lo straniero veniva trasferito presso il Centro di Permanenza per il rimpatrio in attesa di essere espulso dal Territorio Nazionale.