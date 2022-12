Reati in calo in tutto il Piceno, i numeri del 2022 presentati dalla questura

ASCOLI – Un calo dei reati pari al 4%, su tutto il territorio piceno, nel corso degli ultimi tre anni. Solo nel 2022, invece, i reati sono diminuiti del 7%. È questo il dato più importante tra quelli illustrati dal questore di Ascoli, Vincenzo Modeo, nel corso della conferenza stampa di fine anno, che si è svolta questa mattina e che ha rappresentato l’occasione per stilare un bilancio delle attività svolte nel corso del 2022.

Il bilancio

Modeo si era insediato ad Ascoli soltanto nel febbraio scorso, dunque sta per terminare il primo anno effettivo di lavoro sotto le cento torri. «Il primo punto affrontato dal mio arrivo in questo territorio è stata la riorganizzazione e la valorizzazione delle risorse interne – ha spiegato il questore -. Un’attività, questa, che ha permesso di migliorare l’efficienza della struttura e di soddisfare le istanze dei cittadini. Ad esempio, risulta significativo che, a differenza di altre realtà territoriali, siamo riusciti a contenere in tempi ragionevoli l’emissione ordinaria di nuovi passaporti e garantire, grazie a due giorni di apertura straordinaria dell’ufficio, che tutte le istanze urgenti presentate dalla cittadinanza venissero evase in tempo utile. L’efficientamento delle risorse interne ha portato inoltre ad un significativo ed importante riflesso nell’attività operativa esterna che ha visto il raggiungimento di importanti traguardi nel controllo del territorio e nella gestione dell’ordine pubblico, specie in un anno come il 2022 che ha visto la ripresa a pieno regime delle attività sociali».

I dati

Tornando alle cifre, nel corso del 2022 la polizia ha controllato, nel Piceno, oltre 45mila persone, ben il 22% in più rispetto agli anni scorsi. Gli arresti effettuati sono stati 88, il 6% in meno rispetto al 2021, proprio a conferma del fatto che è diminuito il numero di reati perpetrati su tutto il territorio. Di questi 88 arresti, 41 sono stati compiuti dagli agenti del commissariato di San Benedetto del Tronto. Sempre nel corso dell’anno, poi, c’è stato il massimo impegno nel contrasto allo spaccio di droga, tanto che sono stati sequestrati 236 grammi di eroina, 61 grammi di cocaina ed oltre 14mila grammi di hashish. Anche i reati legati allo spaccio, comunque, sono in netta diminuzione tenendo in considerazione i dati degli ultimi tre anni. Sotto il profilo dell’ordine pubblico, infine, la questura di Ascoli ha emanato 1.758 ordinanze, solo nel corso del 2022, ed emesso 22 daspi.