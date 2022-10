Rapina una pasticceria armato di coltellino: 32enne arrestato dai carabinieri di Ascoli

ASCOLI – È entrato in una nota pasticceria di Castel di Lama, nella prima serata di giovedì, armato di un coltellino multiuso. Ha minacciato la dipendente e si è fatto consegnare 600 euro, per poi scappare verso un supermercato poco distante. Per il 32enne, autore della rapina, la latitanza è durata poco, visto che proprio in queste ultime ore è stato arrestato dai carabinieri di Ascoli.

La ricostruzione

Gli agenti, già giovedì sera, erano stati allertati dalla stessa dipendente della pasticceria e in queste ore avevano ascoltato anche un testimone che aveva assistito alla scena. La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di cui era dotato il supermercato vicino, però, ha permesso di individuare la figura dell’uomo che coincideva perfettamente con la descrizione fatta dai testimoni. Le ricerche immediatamente avviate hanno consentito di rintracciare il rapinatore con ancora indosso i vestiti descritti, una parte della refurtiva ed il coltellino che aveva usato per minacciare la commessa. L’uomo, un giovane originario della provincia ma da anni senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata e messo a disposizione della procura della Repubblica che ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.