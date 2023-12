Rapina e lesioni ai danni di un connazionale: tre marocchini denunciati dai carabinieri di Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio, nell’ambito di un’accurata attività investigativa avviata a seguito della denuncia di un cittadino marocchino di 60 anni, hanno deferito alla competente Procura tre individui, tutti marocchini e con precedenti penali, per i reati di rapina e lesioni personali.

L’episodio criminale risale al mese di luglio scorso, quando la vittima ha subito un’aggressione in località Lido Tre Archi, riportando lesioni personali con una prognosi finale di oltre 30 giorni. Gli autori materiali dell’aggressione sono stati individuati e identificati grazie all’analisi dei filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata. La positiva individuazione fotografica ha confermato il coinvolgimento dei tre soggetti.

I tre aggressori, un 35enne, un 44enne e un 64enne, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Procura di Fermo per rispondere dei reati di rapina e lesioni personali. Uno dei soggetti è attualmente irreperibile, e le ricerche per la sua localizzazione sono in corso. L’Arma dei Carabinieri rafforza il proprio impegno nella prevenzione e contrasto dei reati sul territorio, assicurando alla giustizia coloro che minacciano la sicurezza dei cittadini. La collaborazione dei cittadini, tramite la tempestiva segnalazione di situazioni sospette, rappresenta un elemento cruciale per il successo delle attività investigative. L’Arma fermana rimane costantemente vigile, pronta a intervenire per garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti i cittadini