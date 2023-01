Rapina a mano armata e sequestro di persona: serata di paura all’agenzia scommesse di Pagliare

SPINETOLI – Una vera e propria rapina a mano armata, con tanto di sequestro di persona, quella andata in scena ieri sera all’agenzia di scommesse Godbet di Pagliare del Tronto, nella vallata picena, nel comune di Spinetoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 23, proprio al termine della partita di serie A di calcio tra il Napoli e la Juventus.

I fatti

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, un rapinatore incappucciato avrebbe fatto irruzione nell’agenzia. Poi avrebbe atteso che tutti i clienti fossero usciti prima di prima di entrare con il volto coperto e armato di una pistola, anche se probabilmente giocattolo. L’effetto però è stato quello voluto: il rapinatore si è avvicinato alla cassiera che stava effettuando le operazioni di chiusura, e sotto la minaccia dell’arma le ha intimato di restare ferma in uno stanzino. Seppure non sia stata chiusa dentro a chiave, la donna, spaventata a morte, ha obbedito e quando ha avuto il via libera per uscire ha trovato la cassa svuotata. Un bottino, quello portato via dal furfante, che si aggirerebbe attorno ai cinquemila euro. La dipendente è però riuscita a chiamare i carabinieri di Spinetoli, giunti subito sul posto. Intervenuta anche l’ambulanza, perché la donna era sotto choc. Le forze dell’ordine, ora, sono a caccia del rapinatore e stanno visionando tutte le telecamere della zona. Si tratterebbe di un italiano di mezza età.