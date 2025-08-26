A Rapagnano “La carica delle 32”, sindache unite contro la violenza di genere

FERMO – “La carica delle 32. Sindache unite contro la violenza di genere” fa tappa a Rapagnano . Al via il secondo appuntamento del talk regionale anti gender violence con la presentazione del saggio “Oltre il silenzio. (RI)conoscere la violenza” (Fall in Lov) dell’imprenditrice Elisabetta Pieragostini.



Il format ideato dal marchio editoriale Fall in Lov per accendere i riflettori sulla violenza in ambito lavorativo attraverso un percorso di consapevolezza e rete tra le sindache marchigiane. Dopo il debutto a Montecosaro lo scorso 21 agosto, il secondo appuntamento toccherà il Fermano giovedì 29 agosto alle ore 18:00 al Parco Gentili di Rapagnano, dove si continuerà a parlare di violenza, lavoro e diritti, partendo dalla presentazione del saggio “Oltre il silenzio. (RI)conoscere la violenza” di Elisabetta Pieragostini, attivista, scrittrice e imprenditrice, Ceo dello storico suolificio Dami.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Rapagnano, Elisabetta Ceroni, e vedrà gli interventi dell’autrice del libro, Elisabetta Pieragostini, dell’editrice e ceo di Lov Martina Tombolini e di Silvia Piconi, referente del Centro Antiviolenza “Percorsi Donna” On the road Società Cooperativa Sociale.



«L’iniziativa si inserisce all’interno di un percorso che vuole trasformare la denuncia in azione concreta, la narrazione in strumenti di riconoscimento e prevenzione, mettendo al centro la voce delle donne e il ruolo delle istituzioni locali nella lotta contro ogni forma di sopruso nei contesti lavorativi. Così come nel Maceratese, anche questa tappa si propone come un momento di confronto, ascolto e crescita collettiva. Perché solo riconoscendo la violenza, è possibile (ri)conoscersi libere», spiegano gli organizzatori.