ASCOLI – Consentire alle persone non vedenti, o con altre disabilità fisiche e intellettive, di salire su una macchina da corsa e provare emozioni uniche, che difficilmente riuscirebbero a vivere in altre occasioni. È questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale di Ascoli, in sinergia con il gruppo sportivo dell’Automobil Club di Ascoli e Fermo, intende raggiungere attraverso la seconda edizione di ‘Rally Anch’io’, la manifestazione in programma domenica, 30 ottobre, al piazzale antistante lo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’.

Il programma

A partire dalle 10, infatti, grazie alla collaborazione offerta dalla squadra corse ‘Gabrielli Motor Sport’, tante persone diversamente abili potranno effettuare dei giri sulle auto da rally messe a disposizione dal team, al fianco di piloti professionisti che guideranno le vetture. Il gruppo sportivo dell’Automobile Club di Ascoli e Fermo, invece, si occuperà dell’allestimento del percorso in cui gireranno le vetture e, in generale, dell’intera sicurezza stradale. La manifestazione è stata presentata questa mattina, in Comune, dall’assessore allo sport Nico Stallone, dal presidente dell’Aci Ivo Panichi, dal direttore del gruppo sportivo dell’Automobile Club Stefano Vitellozzi e dal direttore sportivo della stessa associazione Pierluigi Terrani. «Il tutto avverrà in piena sicurezza – ha spiegato, con entusiasmo, l’assessore Stallone -. Si tratta di una splendida iniziativa e siamo convinti che riscuoterà grande successo. La nostra amministrazione, da sempre, lavora per favorire l’integrazione e anche stavolta vivremo una bella giornata di aggregazione e di sport».