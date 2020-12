SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Una ragazzina minorenne è caduta questa mattina, mercoledì 9 dicembre, dal balcone della sua abitazione a San Benedetto, nella zona di Ragnola, rimanendo gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che una volta accertate le condizioni della giovane, hanno deciso il suo trasferimento con l’eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

La ragazza non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione locale. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Non è chiaro al momento da quale altezza sia precipitata la minorenne e se vi siano stati dei testimoni.