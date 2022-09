SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il questore di Ascoli, in base a quanto previsto dall’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero il Tulps, ha adottato un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti di un noto locale notturno di San Benedetto del Tronto. L’attività, dunque, resterà chiusa per dieci giorni, a seguito delle reiterate violazioni del testo avvenute nel corso degli ultimi mesi.

La motivazione

In particolare, nel corso della stagione, anche in occasione dei controlli interforze effettuati dalla polizia di Stato, dall’arma dei Carabinieri, dalla guardia di Finanza e dalla polizia locale, finalizzati anche al monitoraggio della ‘movida’ della località rivierasca, sono stati riscontrati vari episodi che hanno messo a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica. Il locale, quindi, per i prossimi dieci giorni non potrà più organizzare serate danzanti né restare aperto per qualsiasi altro motivo. La decisione sarebbe stata adottata, dalla questura, nell’ambito delle indagini su quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorso, sempre nel medesimo locale. In tale occasione, infatti, due giovani sorelle vennero picchiate da un buttafuori dopo avergli chiesto aiuto per essere state palpeggiate, mentre ballavano, da un uomo di mezza età.