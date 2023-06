Ragazza col monopattino investita ad Ascoli, è caccia all’auto pirata

ASCOLI – Tragedia sfiorata, ad Ascoli, dove una ragazza di 22 anni è stata investita, sul ponte di Porta Solestà, mentre si trovava sul suo monopattino. L’auto che l’ha messa sotto, però, si è subito data alla fuga, senza prestare soccorso. L’incidente, in realtà, è avvenuto sabato ma la notizia è stata data solo in queste ore, poiché la polizia stradale ha lanciato un appello a tutti coloro che abbiano visto o sentito qualcosa, al fine di individuare il conducente della vettura.

La ricostruzione

La giovane che è stata investita, comunque, è finita al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni e le sono stati disposti trenta giorni di prognosi. La 22enne ha sporto denuncia, appunto, alla polizia stradale, ammettendo di ricordare solo le prime due lettere della targa dell’auto investitrice, GN. La macchina, secondo il racconto della ragazza, era di colore rosso e guidata da un uomo. Quest’ultimo, in realtà, si sarebbe fermato per pochi istanti e avrebbe detto qualcosa, prima di allontanarsi definitivamente, lasciando la malcapitata a terra. Ora la polizia, come detto, ha lanciato un appello alle persone che si fossero trovate in zona al momento dell’incidente o che avessero informazioni utili per rintracciare l’auto investitrice e il conducente. Per qualsiasi segnalazione, ci si può rivolgere alla polizia stradale di Ascoli.