Quintana di Ascoli: il sestiere di Porta Romana vince il palio degli sbandieratori e dei musici

ASCOLI – Il sestiere di Porta Romana ha conquistato la 32esima edizione del ‘Palio per sbandieratori e musici’, ottenendo il settimo successo nella storia della manifestazione e confermandosi al secondo posto nell’albo d’oro. Ha riscosso un grande successo, infatti, l’evento che tra sabato e domenica ha richiamato migliaia di persone a piazza Arringo, ad Ascoli. E oggi comincia la lunga settimana di passione in vista della Quintana di sabato sera, dedicata alla Madonna della Pace.

I risultati

Dopo le gare di singolo e piccola squadra, che sabato sera 2 luglio avevano visto entrambe trionfare i ragazzi di Porta Maggiore, sono state decisive le specialità di domenica nel ridisegnare completamente la classifica. Porta Romana, infatti, ha vinto nella grande squadra e nella coppia, piazzandosi in seconda posizione tra i musici. Risultati fondamentali, quindi, che hanno consentito ai rossoazzurri di issarsi al primo posto nella classifica combinata e portarsi a casa il drappo dipinto da Irene Ciarrocchi. Tanto rammarico, invece, per il sestiere di Porta Maggiore, secondo nella graduatoria generale, che paga a caro prezzo i terzi posti ottenuti nei musici e nella grande squadra, non andando oltre la medaglia d’argento per quanto riguarda la coppia. Nella combinata, terzo posto per Porta Solestà, visto che i gialloblù hanno pagato qualche errore di troppo soprattutto nella coppia, nonostante l’ennesimo successo conquistato da parte dei musici. Anzi, a tal proposito, i tamburini solestanti hanno ricevuto il premio speciale realizzato da Simone Collina e intitolato alla memoria di Paolo Volponi, storico sestierante di Porta Romana scomparso nel 2017 a causa di un malore. Quarto posto, in combinata, per il sestiere di Sant’Emidio, quinto per la Piazzarola e ultima Porta Tufilla.

Entrando nel dettaglio delle singole specialità di domenica, come detto, successo per Porta Romana nella coppia, grazie alla strepitosa performance di Gianluca Saienni e Giorgio Viceconte. Secondo posto per Luca Sansoni e Stefano Sermarini di Porta Maggiore. Terza posizione, invece, per Edoardo Pavoni e Luca Federici. Quarti Alessio Guidotti e Andrea Giorgi di Sant’Emidio, quinti Piergiorgio Travaglini e Giacomo Parissi di Porta Tufilla, sesti Simone Salusti e Giorgio Polucci della Piazzarola. Nella grande squadra, vittoria per Porta Romana con gli sbandieratori Ruggero Paolini, Mattia Massetti, Jacopo Cinelli, Gianluca Saienni, Robert Alexa, Raffaele Firmani, Samuel Spinelli, Giorgio Viceconte, Giada Trivelli, Piero Cicconi, Matteo Di Pasquale e Davide Torquati. Secondo posto per Porta Solestà e terzo per Porta Maggiore. Quarta la Piazzarola, quinta Tufilla e sesti i ragazzi di Sant’Emidio. Tra i musici, infine, vittoria di Porta Solestà. A completare il podio Porta Romana, seconda, e Porta Maggiore, terza. Quarti i tamburini e le chiarine della Piazzarola, quinto Sant’Emidio e ultima Porta Tufilla.