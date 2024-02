La Quintana di Ascoli a Sanremo, la rievocazione ‘illumina’ il Festival

Una delegazione dei sei sestieri, guidata dal presidente Massimo Massetti, si è esibita per le strade della città ligure

ASCOLI – A tre anni dalla straordinaria esibizione dei tamburini sul palco dell’Ariston, insieme a Dardust, nella serata finale dell’edizione 2021, la Quintana di Ascoli è tornata a Sanremo. E lo ha fatto ieri (lunedì 5 febbraio), grazie a una delegazione di una quindicina di persone che è stata protagonista all’interno del villaggio che promuove la Regione Marche, grazie al coinvolgimento da parte della Camera di Commercio, la Start e la Giocamondo.

L’emozione

Nell’anno del Settantennale, dunque, dopo la trasferta a Milano dello scorso 18 novembre, la rievocazione ascolana è tornata nella città che, in questa settimana, è la più importante vetrina d’Italia. I figuranti, guidati dal presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, si sono esibiti proprio per promuovere la Quintana di fronte a una platea proveniente da ogni parte della penisola e anche dall’estero. Un’emozione unica, dunque, per tutti i quintanari. A cominciare dallo stesso Massetti. Nell’occasione, la delegazione picena ha portato con sé il foulard con rappresentati tutti gli stemmi dei sei sestieri, oltre a quello del gruppo comunale.