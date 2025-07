Quintana di Ascoli, Porta Solestà vince il Palio degli sbandieratori

ASCOLI – Festa grande, al sestiere di Porta Solestà, per la conquista del 22esimo Palio per sbandieratori e musici. Trionfo arrivato al termine delle gare cittadine andate in scena sabato e domenica ad Ascoli. Il tutto, nella settimana che porterà alla Quintana di sabato prossimo 12 luglio. I gialloblù sono tornati a gioire due anni dopo l’ultima volta, nel 2023, per un successo che è stato ampiamente meritato. Un weekend di grandissime emozioni, quello vissuto a piazza Arringo, con il Palio che è stato deciso proprio al fotofinish. Un trionfo importantissimo, per i ragazzi di via De Berardinis, che sono saliti sul podio in tutte e cinque le specialità previste.

I risultati

Nella classifica di combinata, Porta Solestà ha preceduto i campioni uscenti di Porta Maggiore, secondi, mentre al terzo posto si è piazzato il sestiere di Porta Romana. Quarti sbandieratori e musici di Sant’Emidio, quinta la Piazzarola e ultima Porta Tufilla. Nell’albo d’oro, appunto, Solestà sale a 22 trionfi, mentre Porta Romana resta ferma a sette, Tufilla a quattro e Porta Maggiore a uno. Entrando nel dettaglio delle varie specialità, spicca la vittoria di Giorgio Bracci, per Porta Solestà, nel singolo. Lo sbandieratore gialloblù, infatti, lo scorso anno arrivò ultimo, ma è cresciuto moltissimo e con grande sacrificio è riuscito a scalare le gerarchie e vincere la specialità. Secondo posto per Stefano Sermarini di Porta Maggiore e terzo Rober Alexa di Porta Romana. Quarta posizione per Piergiorgio Travaglini di Porta Tufilla, quinto Alessio Guidotti di Sant’Emidio e sesto Simone Salusti della Piazzarola.

Le altre specialità

Nella piccola squadra, invece, successo di Porta Romana, seconda Porta Solestà e terza Porta Maggiore. Quarta posizione per Sant’Emidio, sesta per la Piazzarola e ultimo posto per Porta Tufilla. Trionfo di Porta Romana anche nella coppia, con il duo composto da Gianluca Saienni e Giorgio Viceconte. Secondo posto di specialità per Porta Maggiore e terza Porta Solestà. Quarta la coppia di Sant’Emidio, quinta la Piazzarola e ultima Porta Tufilla. Nella grande squadra, poi, vittoria per Porta Maggiore, che sul podio ha preceduto Porta Solestà, seconda, e Porta Romana, terza. Quarta Piazzarola, quinta Porta Tufilla e sesto Sant’Emidio. Infine, vittoria di Porta Solestà nei musici. Nella stessa specialità, secondo posto per Porta Maggiore, terzo per Porta Romana, quarto per Sant’Emidio, quinta Porta Tufilla e sesta posizione per la Piazzarola.