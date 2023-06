Quintana di Ascoli, pugno duro della Fise: Innocenzi sospeso per due mesi

ASCOLI – Un autentico terremoto, quelle che nelle ultime ore ha sconvolto la Quintana di Ascoli. Il campionissimo Luca Innocenzi, che allo Squarcia ha vinto ben 15 volte, laureandosi il cavaliere più forte di sempre, salterà entrambe le giostre di quest’anno. Dopo il daspo di un anno emesso dalla questura di Perugia, a seguito della rissa che lo ha coinvolto lo scorso 4 giugno dopo le prove della giostra di Foligno, è intervenuta anche la Fise, che ha deciso di sospenderlo per due mesi dalla federazione e salterà entrambe le Quintane.

La decisione

Una vera e propria mazzata per il sestiere di Porta Solestà, che in queste ore sta stringendo per il sostituto. A meno di clamorosi colpi di scena, a correre la giostra del prossimo 8 luglio (in attesa di capire se Innocenzi può sperare in una riduzione della sospensione per poter rientrare almeno ad agosto) sarà il 22enne Tommaso Finestra, di San Gemini, che ad Ascoli ha già provato un paio di volte quando era nello staff di Mattia Zannori a Porta Maggiore. Finestra è un giovane di prospettiva, che però vanta anche una discreta esperienza avendo disputato anche sette giostre a Foligno. La prima scelta, per Solestà, era rappresentata da Zannori, che da quest’anno non è più il cavaliere di Porta Maggiore, essendo stato rimpiazzato da Lorenzo Savini, ma i neroverdi non hanno concesso al ragazzo il ‘nulla osta’. Alla Quintana di Ascoli, infatti, un cavaliere non può correre per un altro sestiere prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua ultima presenza al campo dei giochi, a meno che appunto non venga concesso proprio il ‘nulla osta’.