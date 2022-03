Ascoli, al via gli interventi di miglioramento sismico al liceo artistico e alla succursale dell’Ipsia

ASCOLI – Il liceo artistico e la succursale dell’Ipsia. Saranno queste due le scuole superiori del Piceno per le quali partiranno, a breve, gli interventi di adeguamento sismico. Lo annuncia la Provincia, che è riuscita finalmente a sbloccare i lavori che erano fermi da diverso tempo e che riguarderanno, oltre ai due plessi scolastici in questione, anche l’ex foresteria che si trova a colle San Marco.

Le scuole

Per quanto riguarda la succursale dell’Ipsia, si tratta della scuola regionale di formazione di via Cagliari, per la quale a breve verrà indetta la gara di appalto. L’intervento, di miglioramento sismico dell’edificio, ha già ottenuto un finanziamento pari a circa un milione di euro da parte del Governo. Stessa somma, più o meno, anche per l’istituto d’arte. Entrambi i plessi, infatti, erano stati gravemente danneggiati dal terremoto del 2016 e finalmente, seppur dopo un’attesa lunga sei anni, verranno messi in sicurezza.

L’altro intervento

La Provincia, poi, guidata dal presidente Sergio Loggi, ha deciso di riqualificare anche una struttura storica che si trova a colle San Marco, ovvero l’ex foresteria. Il progetto prevede anche la sistemazione dell’area esterna all’edificio e sarà fondamentale per rilanciare la zona dal punto di vista turistico, visto che sono tantissimi gli amanti del picnic che nel periodo primaverile e in estate riempiono il colle ascolano. La struttura, fra l’altro, è stata già aggiudicata ad una cooperativa, che potrà gestirla per i prossimi vent’anni, fino al marzo del 2042.