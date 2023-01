Protezione Civile, approvata proposta onorevole Curti: «Necessario incremento di risorse»

ASCOLI PICENO – Più risorse adeguate finalizzate a far fronte ai diversi eventi e per la realizzazione di interventi. E’ la nuova misura con cui si dà attuazione all’incremento del Fondo Regionale di Protezione Civile così da contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e consentire il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili.È stato approvato all’unanimità dall’aula di Montecitorio l’Ordine del Giorno riguardante il Fondo Regionale di Protezione Civile su proposta dell’ascolano Augusto Curti membro della Camera dei Deputati.

La normativa assegna ai Comuni la “funzione fondamentale” di protezione civile che, per gli Enti, è inderogabile ed alla quale gli stessi non possono rinunciare. Si tratta, in sostanza, di un obbligo di legge.

«Purtroppo, a tale importantissima attribuzione, non corrispondono risorse adeguate per il suo corretto esercizio – ha spiegato l’ex sindaco di Force – E’ importante sottolineare che, troppo spesso, i sindaci si trovano a dover gestire responsabilità fondamentali, alle quali non possono far fronte per carenze di bilancio».

«Questa settimana – prosegue Curti – ho presentato un Ordine del giorno che richiedeva al Governo di incrementare il Fondo Regionale di Protezione Civile. L’iniziativa è stata inserita nel contesto dell’approvazione del “Decreto Ischia” che, in questo caso, ci ha dato modo di discutere misure di più ampia applicazione. Gli ultimi eventi calamitosi, infatti, hanno dimostrato quanto sia gravoso il peso che i Comuni debbono sopportare, sin dalla fase di prima emergenza. Con soddisfazione, l’Ordine del Giorno è stato approvato all’unanimità impegnando l’Esecutivo a reperire le risorse necessarie. Seguirò ovviamente l’evoluzione del percorso normativo, per far sì che questo importante risultato possa essere consolidato».