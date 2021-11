ANCONA – Il Green pass al controllo da schermata rossa e l’insegnante viene allontanata dalla scuola. È successo a fine settembre nell’Ascolano. Una docente, vaccinata da poco contro il Covid con il monodose Johnson & Johnson, si era recata nella scuola dove presta servizio, quando dopo quasi tre ore di lezione è stata allontanata dall’istituto perché la sua certificazione verde, all’atto della verifica, aveva mostrato una schermata rossa e non verde.

Un messaggio che può significare solo che il Green pass non è valido o che è scaduto, ma che può anche stare a significare la presenza di un errore di lettura. Un controllo, quello alla certificazione verde, che viene eseguito all’atto dell’ingresso a scuola, ma il problema tecnico sarebbe emerso solo dopo che la donna aveva già svolto due ore di lezione.

L’insegnante è stata raggiunta dal personale scolastico che l’ha invitata ad allontanarsi dall’istituto per la schermata rossa apparsa al controllo. La donna per tutta risposta ha voluto attestare di essere vaccinata, mostrando al personale scolastico il certificato rilasciato dal punto vaccinale di popolazione al momento della somministrazione del monodose. Ma nonostante questo è stata comunque invitata ad uscire dalla scuola e per lei è scattata l’assenza ingiustificata senza retribuzione, per quella unica giornata lavorativa.

Non solo, nei confronti della docente, la dirigente scolastica ha voluto anche avviare un procedimento disciplinare contestandole di aver creato disservizi all’istituto.

«La mia assistita è stata cacciata illegittimamente perché regolarmente vaccinata e munita di Green pass, valido sin dal primo giorno di somministrazione – spiega l’avvocato del foro di Ascoli Piceno Patrizia Paolucci, legale difensore della donna -. Ho inviato segnalazione al Miur e all’assessore regionale all’Istruzione, relativamente a questo caso, ed ho chiesto un intervento ispettivo nei confronti della dirigente scolastica che ha dato avvio al procedimento disciplinare per asserita contravvenzione del divieto di ingresso a scuola senza Green pass».

Il legale ha inviato una diffida nei confronti della dirigente scolastica, ed auspica l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’insegnante, che «pienamente in regola con l’obbligo di possesso e di esibizione del Green pass», nel frattempo è tornata regolarmente a tenere lezione.

«Contestiamo il comportamento della dirigente scolastica, illegittimo e discriminatorio nei confronti della mia assistita, che all’atto della schermata rossa, si era premurata di mostrare il certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dal centro vaccinale che le aveva inoculato il vaccino».