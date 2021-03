Glaucoma, l’Unione ciechi di Ascoli promuove controlli gratuiti per tutti

Le visite sono previste presso la sede ascolana dell'Uici in via Copernico. Gigliola Chiappini, presidente Uici: «Solo un terzo delle persone sa di avere la malattia»

ASCOLI – Parola d’ordine: prevenzione. È questo l’obiettivo della Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa dall’8 al 14 marzo dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb) e sostenuta con forza dalle sedi territoriali dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti.

L’Uici di Ascoli Piceno e Fermo fa propria la raccomandazione degli esperti, organizzando controlli gratuiti nella sede di via Copernico 8, nel capoluogo piceno, al Centro «Officina dei Sensi».

«Tutti i cittadini che lo richiedono possono essere sottoposti al controllo del tono oculare – spiega la presidente Uici territoriale, Gigliola Chiappini -. La settimana del Glaucoma ricorre ogni anno, ma in questo 2021 è particolarmente sentita perché il Covid ha allontanato ognuno di noi da ospedali e ambulatori. C’è una pandemia in corso e dobbiamo proteggerci, ma non dobbiamo abbassare la guardia su tutte le altre malattie».

Il Centro Uici di Ascoli aprirà le porte per il contrasto al Glaucoma nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 marzo, dalle 10.00 alle 19.00.

Per partecipare basta prenotarsi al numero 0736 250133 o presentarsi direttamente in sede.

«Il glaucoma è una delle malattie più insidiose per la vista e colpisce nel mondo più di 64 milioni di persone – prosegue la presidente Chiappini -. Secondo la Società Oftalmologica Italiana, nel nostro Paese ci sono un milione di persone malate di glaucoma, ma solo un terzo sa di esserne affetto. Scoprire la malattia e intervenire presto per evitare che provochi danni irreversibili e causi la cecità è alla portata di tutti perché basta una visita l’anno».

L’Uici invita tutte le persone che generalmente non si sottopongono a questo tipo di controlli a farlo presso la loro sede : «Saremo felici di contribuire alla salute dei loro occhi».