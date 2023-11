Porto Sant’Elpidio, ordine di carcerazione per un giovane algerino: era stato condannato per lesioni aggravate

FERMO – Nei giorni scorsi, a Porto Sant’Elpidio, i militari della locale Stazione dei carabinieri hanno condotto un mirato servizio che ha portato all’arresto di un giovane cittadino algerino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Il soggetto in questione è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso poiché il giovane deve espiare una pena residua di sette mesi di reclusione, in seguito a una sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate in concorso, commesso nel dicembre 2017 nel Comune di Fermo, nel corso di una rissa. Il giovane straniero, a seguito delle formalità di rito, è stato arrestato dai Carabinieri e tradotto in carcere. L’Autorità Giudiziaria mandante è stata informata della corretta esecuzione dell’ordine di carcerazione dalla Stazione Carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che ha proceduto con l’arresto. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo sottolinea l’importanza della stretta e proficua collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, e continueranno a vigilare sul rispetto della legge e ad agire per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.