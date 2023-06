Porto Sant’Elpidio: Iphone in vendita a prezzo super conveniente, ma è una truffa

PORTO SANT’ELPIDIO – Iphone in vendita, ma è una truffa. I carabinieri di Fermo denunciano per tentata truffa in concorso un casertano classe 1971 e una donna di Catanzaro classe 1983, pregiudicati, a seguito di una denuncia-querela formalizzata da una residente. I militari, anche mediante l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno accertato che i due, in concorso tra loro, nel mese di dicembre 2022, avevano simulato la vendita di un telefono cellulare iPhone 13 Mini da 256 GB, su un sito di negozio online, per un valore di 550 euro. Successivamente, tramite contatti telefonici, avevano indotto la vittima con artifizi e raggiri ad eseguire un bonifico di pari importo su un conto IBAN loro intestato. La parte offesa, dopo aver eseguito il bonifico, ha contattato il negozio e ha scoperto di essere stata truffata, riuscendo per tempo a bloccare il bonifico.

I Carabinieri continuano ad intensificare le attività di contrasto alle truffe e invitano i cittadini a prestare attenzione e adottare misure di precauzione per evitare di cadere vittima di questi reati. In caso di sospette attività fraudolente, si consiglia di denunciarle prontamente alle autorità competenti.

È possibile consultare i consigli utili pubblicati sul sito dell’Arma dei carabinieri al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe e https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/internet