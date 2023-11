Porto Sant’Elpidio, rimorchio carico di polli si ribalta in A14

PORTO SANT’ELPIDIO – Rimorchio carico di polli si ribalta in autostrada, code e rallentamenti lungo l’A14. Diversi i polli rimasti morti sull’asfalto. L’incidente è avvenuto questa mattina, 20 novembre, nel tratto di autostrada A14 di Porto Sant’Elpidio, in direzione Sud. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio, un tir con un rimorchio che trasportava polli e che viaggiava in direzione sud si è ribaltato. La gabbia ha retto l’urto con l’asfalto ma alcuni polli sono morti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi di rito. Non ci sono stati automobilisti coinvolti nell’incidente.

Disagi e rallentamenti al traffico in direzione sud, che è comunque continuato a defluire su due delle tre corsie.