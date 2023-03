Porto Sant’Elpidio, sorpreso con hashish, forbici e un “nunchaku”: algerino denunciato

Nel corso dei controlli messi in atto in provincia dai carabinieri, a Monte Urano rintracciato un 50enne gravato da ordine di carcerazione per un residuo di pena dei sei mesi

FERMO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno intensificato l’attività di controllo del territorio effettuando diversi posti di blocco su strada, al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa e identificare eventuali soggetti di interesse operativo, con mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere condotte illecite in materia di consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare a Porto San Giorgio nel corso del servizio i Carabinieri hanno segnalato all’autorità Prefettizia, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un soggetto di Pedaso sorpreso in zona Lido tre Archi in possesso di circa 1 gr di eroina. Sempre a Lido Tre Archi è stato sorpreso e segnalato un giovane senegalese in possesso di 1gr di cocaina.

Nell’ambito del servizio disposto, a Monte Urano i militari della Stazione locale hanno invece rintracciato e arrestato un 50enne ivi residente gravato da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per espiare la pena definitiva residua della reclusione per 6 mesi per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio.

A Porto Sant’ Elpidio, i Carabinieri hanno sorpreso due giovani magrebini che mentre passeggiavano per quel centro, consumavano indisturbati uno spinello, e una volta controllati sono stati trovati in possesso di 2 g di hashish: anche per i due è scattata la segnalazione alla locale Prefettura.

Sempre a Porto Sant’Elpidio un altro giovane algerino è stato segnalato perché sorpreso con 1 grammo di hashish e in possesso di oggetto contundente per arti marziali tipo “nunchaku” nonché un paio di forbici, dei quali non riusciva a giustificare il porto – per tale motivo è stato altresì denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nel corso dello stesso servizio sempre a Porto Sant’Elpidio i militari hanno segnalato un tunisino e un marocchino sorpresi rispettivamente con un circa 1 grammo di hashish