Porto San Giorgio, ruba cosmetici al “Tigotà”: denunciata 70enne

PORTO SAN GIORGIO – A Porto San Giorgio i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno concluso gli accertamenti e deferito alla competente Autorità Giudiziaria una donna, classe 1953, pregiudicata, per il reato di furto aggravato. La donna è stata sorpresa all’interno di un esercizio commerciale, ad insegna “Tigotà”, sito in via Pompeiana, mentre nascondeva alcuni prodotti per la cosmesi all’interno della sua borsa senza averli pagati alla cassa.

La merce trafugata, dal valore di circa 50 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Porto San Giorgio, che procederà nelle ulteriori attività investigative. L’Arma dei Carabinieri continuerà ad operare per garantire la sicurezza e la tranquillità sul territorio e perseguire coloro che commettono reati. In tal senso si invitano i cittadini stessi a collaborare, fornendo informazioni utili che possano contribuire alla prevenzione e al contrasto dei reati.