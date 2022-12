Porto San Giorgio, ruba 280 euro di vestiti all’OVS: denunciato

PORTO SAN GIORGIO – La scorsa serata, i militari della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio a conclusione di mirati accertamenti hanno denunciato per furto aggravato, un 30enne marocchino, già noto per altri precedenti. Il giovane, su segnalazione dei dipendenti dell’OVS del paese è stato infatti fermato e controllato dai militari che erano in zona per effettuare controlli del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori.

Si è appurato che il marocchino si era reso poco prima responsabile del furto di tre capi d’abbigliamento del valore totale di 280 euro ai danni del citato negozio d’abbigliamento. La stretta collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è certamente la strada migliore per garantire adeguati livelli di sicurezza e prevenire situazioni di illegalità. Si invita perciò il cittadino a segnalare sempre al numero dedicato 112 o direttamente ai presidi delle forze di polizia sul territorio situazioni anomale e meritevoli di approfondimento.