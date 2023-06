Porto San Giorgio, pusher ai domiciliari: sequestrati dai carabinieri cocaina e hashish

PORTO SAN GIORGIO – Nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio (FM) l’Arma dei Carabinieri ha concluso un’importante operazione volta a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nel territorio. Grazie all’azione tempestiva e mirata dei militari della locale Stazione dei Carabinieri, è stato possibile individuare e deferire all’autorità giudiziaria un individuo responsabile del grave reato di spaccio.

Nel corso di un servizio notturno finalizzato al contrasto delle attività illecite legate alle droghe, in collaborazione con unità specializzate è stato intercettato e controllato un uomo che si trovava in prossimità di Lido Tre Archi. Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto undici involucri termosaldati contenenti una sostanza stupefacente identificata come “cocaina” e un telefono cellulare. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione estesa presso l’abitazione del soggetto, dove sono stati rinvenuti ulteriori involucri contenenti sostanze stupefacenti di tipo “cocaina” e “hashish”, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 600 euro, ritenuta il probabile profitto derivante dall’attività illecita.

La sostanza stupefacente, i bilancini di precisione, il telefono cellulare, il materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro penale e presi in carico per ulteriori approfondimenti investigativi. Complessivamente sono stati sequestrati 25 grammi di cocaina e 16 grammi di hashish. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il suo impegno costante nella lotta contro il traffico di droga e le attività criminali che mettono a rischio la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Si invitano i cittadini a collaborare con i Carabinieri, segnalando tempestivamente situazioni sospette o comportamenti illeciti