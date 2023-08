Porto San Giorgio, si finge operatore postale e intasca 1.800 euro: denunciata per truffa

PORTO SAN GIORGIO – Nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno concluso un’attività investigativa in seguito a una denuncia presentata da un residente. Una donna 40enne pregiudicata, è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. I militari, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e documentazione bancaria, hanno accertato che la donna, in concorso con altre persone, aveva contattato telefonicamente la vittima fingendosi un operatore postale, comunicando la presenza di operazioni fraudolente sul conto corrente. Successivamente, guidando passo dopo passo la parte offesa, la induceva a compiere alcune operazioni online, in modo da ricevere un accredito di denaro pari a 1.800,00 euro. Dopo aver ottenuto il denaro, la truffatrice si è resa subito irreperibile.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dalla Stazione di Porto San Giorgio, che procederà nelle attività investigative. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo rimane impegnato nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi Stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza.

Per evitare di cadere vittima di truffe e frodi, i Carabinieri consigliano di seguire alcuni comportamenti precauzionali e attenti: Verificare l’identità – prima di fornire informazioni personali o finanziarie a estranei, verificare sempre l’identità della persona o dell’ente con cui si sta interagendo. Chiedere referenze o contattare direttamente l’organizzazione coinvolta utilizzando canali ufficiali. Diffida delle richieste urgenti – fai attenzione a richieste che insistono su tempi ristretti o situazioni di emergenza. I truffatori spesso cercano di indurre le vittime a prendere decisioni affrettate per evitare una verifica accurata.

Attenzione alle e-mail e telefonate sospette – non aprire allegati o cliccare su link in e-mail sospette. Non fornire mai informazioni sensibili attraverso chiamate telefoniche ricevute inaspettatamente. Proteggi le informazioni personali – non condividere mai password, PIN o dati finanziari con nessuno, neanche con persone che affermano di essere rappresentanti di istituti bancari o enti governativi. Diffida delle offerte troppo vantaggiose – se un’offerta sembra troppo buona per essere vera, probabilmente è una truffa. Fai ricerche approfondite prima di accettare proposte che promettono guadagni facili o vantaggi incredibili.

Verifica le transazioni finanziarie – controlla regolarmente i movimenti del tuo conto bancario e della tua carta di credito per individuare transazioni sospette o non autorizzate. Non inviare soldi a sconosciuti – evita di inviare denaro o effettuare pagamenti a persone che non conosci personalmente o con cui non hai una relazione di fiducia. Stai attento agli annunci online – se acquisti prodotti o servizi online, verifica l’affidabilità del venditore e leggi attentamente le recensioni di altri clienti. Informa le autorità – nel caso in cui dovessi essere vittima o sospettare di una truffa, segnala immediatamente l’incidente alle forze dell’ordine e all’ente preposto alla protezione dei consumatori. Mantieni la calma e pensa in modo critico – in caso di situazioni sospette o richieste insolite, mantieni la calma e prenditi il tempo necessario per riflettere sulla situazione. Non permettere mai a nessuno di esercitare pressioni su di te. Seguire queste linee guida può aiutare a proteggersi da possibili truffe e ad evitare di essere vittima di frodi finanziarie o inganni. La prevenzione e la prudenza sono gli strumenti più efficaci per salvaguardare la propria sicurezza e interessi.

Sul sito istituzionale dei Carabinieri gli altri utili consigli consultabili al link: https://www.carabinieri.it/in- vostro-aiuto/consigli/internet