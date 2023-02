Sul posto i vigili del fuoco di Fermo, Macerata e San Benedetto del Tronto. Non si segnalano persone coinvolte

FERMO – Fiamme in un capannone, oggi, venerdì 24 febbraio. I vigili del fuoco infatti stanno intervenendo in queste ore a Porto San Giorgio per l’incendio di un capannone. Sul posto le squadre di Fermo, Macerata e San Benedetto del Tronto.

Ancora in corso le fasi di spegnimento. Non si segnalano persone coinvolte.