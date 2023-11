Porto San Giorgio, deferito un giovane che lanciò fumogeni durante la partita contro la Palmense

È stato deferito in stato di libertà un giovane di Porto San Giorgio, classe 2002, già pregiudicato, identificato come responsabile del lancio di fumogeni durante l'incontro di calcio

PORTO SAN GIORNO – Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno concluso le indagini relative agli scontri tra tifoserie nell’ambito della partita di calcio tra le squadre Palmense e Sangiorgese Monterubbianese, valida per il campionato di Promozione Girone “B”, svoltasi presso il campo sportivo

“Stanghetta” di Porto San Giorgio (Fm) il 4 novembre scorso. In questa occasione alcuni elementi della tifoseria ospite

hanno causato disordini lanciando fumogeni e petardi in direzione del campo di gioco. Questo

comportamento, con il chiaro intento di disturbare il regolare svolgimento della gara, ha richiesto l’intervento

dei carabinieri della locale Stazione.

Grazie alla reazione dei militari dell’Arma già presenti in servizio di vigilanza dinamica sul posto, successivamente rinforzati da ulteriori due pattuglie, è stato possibile evitare scontri più gravi tra le tifoserie e garantire la sicurezza degli spettatori e degli addetti ai lavori.

In seguito agli accertamenti condotti, è stato deferito in stato di libertà presso la competente Procura della Repubblica un giovane di Porto San Giorgio (Fm), classe 2002, già pregiudicato, identificato come responsabile del lancio di fumogeni durante l’incontro di calcio. Contestualmente, è stato emesso nei suoi confronti il divieto di assistere alle manifestazioni sportive da parte del questore di Fermo.