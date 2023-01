Porto San Giorgio, 2mila euro per recuperare punti della patente: denunciato per truffa

FERMO – Ieri (mercoledì 4), a Porto San Giorgio, i militari della locale Stazione, al termine di accertamenti avviati a seguito denuncia di un residente del posto, hanno identificato e denunciato per truffa un 22enne di Porto San Giorgio, pregiudicato. Il giovane denunciato nel mese di novembre scorso, per trarre un ingiusto profitto, millantando conoscenze con funzionari della Motorizzazione Civile di Roma, finalizzate a facilitare il recupero dei punti sottratti alla patente di guida del denunciante, che era a rischio di revoca, si faceva consegnare in due circostanze, la somma contante di 2mila euro.

Nella circostanza, il truffatore faceva sottoscrivere alla vittima documentazione in bianco, asseritamente necessaria per sostenere gli esami di guida e i test, da consegnare a un dipendente della citata Motorizzazione, rivelatosi poi inesistente.