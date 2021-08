A Porto d’Ascoli esplode il gas in una palazzina e provoca un incendio: nessun ferito

L'incidente si è sviluppato in via Velino. Ha provocato un incendio spento dai vigili del fuoco. Molta paura tra residenti e passanti

ASCOLI PICENO – Un contatore del gas è esploso questo pomeriggio in un appartamento di una palazzina di via Velino, a Porto d’Ascoli, nel comune di San Benedetto del Tronto. Per fortuna al momento dell’esplosione nella casa, situata al secondo piano dello stabile, non vi era nessuno. Sul posto si è sviluppato subito un incendio ma il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. E presto le fiamme sono state spente. Da quantificare i danni provocati dal rogo, soprattutto nel terrazzo dell’appartamento dove era sistemato il contatore.

Molte chiamate ai vigili del fuoco

Il forte boato provocato dall’esplosione è stato udito da molti abitanti del quartiere locale, oltre che dai passanti allarmati per quanto accaduto. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, anche per la paura che l’incendio si propagasse. Ma il botto ha non causato feriti.

La situazione in serata è tornata sotto controllo. Da accertare le cause del fatto. Sono in corso rilievi e verifiche.