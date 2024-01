Per la struttura sono stati messi a disposizione tredici milioni di euro. Esulta il Pd, da sempre in prima linea nel progetto

ASCOLI – Tra le opere pubbliche più importanti che, nel Piceno, verranno realizzate nel corso del nuovo anno che è appena cominciato, figura sicuramente il Ponte sull’Ancaranese, che sorgerà a Castel di Lama e che, di fatto, collegherà le Marche all’Abruzzo, trovandosi proprio in una zona di confine tra le due regioni. La notizia delle ultime ore riguarda il fatto che lo stesso ponte sarà ad arco. E’ stato infatti approvato dai tecnici il documento che prevede le alternative progettuali ed è stato individuato il percorso che porterà alla realizzazione della nuova infrastruttura.

I dettagli

Per tale opera ci sono circa 13 milioni di euro a disposizione derivanti da diversi canali di finanziamento ministeriali. Un’opera strategica che il Partito Democratico provinciale ha ritenuto da sempre prioritaria vista la sua situazione di ammaloramento della struttura precedente e considerato appunto il fatto che questa collega due province (proprietarie della strada) e la zona industriale. «Si è individuata quale ipotesi più consona quella del ponte ad arco che sarà realizzato dopo la demolizione del ponte in muratura – spiega Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd -. Nel mentre che sarà in costruzione il ponte, la circolazione viaria tra le due province sarà garantita dal ponte in cemento armato. Un importante obiettivo nato nel 2022 con l’interessamento dell’onorevole Augusto Curti, del precedente commissario Giovanni Legnini e l’attuale Guido Castelli, della consigliera Anna Casini e della Provincia di Ascoli guidata dal presidente Sergio Loggi».