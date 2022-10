Ponte di San Filippo, Ascoli attende la fine del cantiere. Fioravanti: «Tempi rispettati»

ASCOLI – E’ sicuramente una tra le opere pubbliche più attese da parte degli ascolani. Si tratta della riqualificazione del ponte di San Filippo, uno snodo cruciale per la viabilità cittadina, in quanto collega il centro e il quartiere di Porta Maggiore con la zona di Monticelli. I lavori sono cominciati un mese e mezzo fa, precisamente nell’ultima settimana di agosto, e dovrebbero terminare all’inizio del nuovo anno, qualora non sorgessero problemi dell’ultimo minuto.

L’intervento

Ovviamente, la chiusura al traffico del ponte sta causando parecchi problemi alla viabilità cittadina, ma l’intervento andava fatto. Altrimenti, il Comune avrebbe perso importanti finanziamenti che invece era riuscito a ottenere, non senza fatica, in passato. A fare il punto della situazione sull’andamento dei lavori è direttamente il sindaco Marco Fioravanti. «Tutto sta procedendo secondo l’apposito crono programma – conferma il primo cittadino -. E’ già stato effettuato l’80 per cento degli scavi previsti dal progetto e si sta procedendo alla realizzazione della fondazione per l’ampliamento dell’impalcato del ponte. Inoltre, è in via di completamento la sagomatura della collina. A seguire, nel corso delle prossime settimane, ci sarà il posizionamento delle reti di contenimento per la messa in sicurezza della scarpata e verrà anche realizzato il muro di sostegno alla base».

L’inaugurazione

A proposito di opere pubbliche, poi, domenica 9 ottobre ci sarà l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Monticelli, con la festa per il taglio del nastro che prenderà il via già alle nove del mattino. Andrà in scena una partita di calcio tra le ‘vecchie glorie’ del Monticelli, alla quale prenderà parte anche il sindaco Marco Fioravanti, avendo avuto un passato da calciatore proprio nella società del suo quartiere. A tal proposito, in vista dell’inaugurazione, a sottolineare l’importanza di tale giornata è il presidente del Monticelli Calcio, Francesco Castelli. «Domenica per noi sarà una giornata che difficilmente dimenticheremo – spiega quest’ultimo -. Abbiamo aspettato per tanto tempo questo momento e finalmente la nostra pazienza verrà ripagata. Per questo chiamo a raccolta tutto il quartiere e tutta la città affichè tutti possiamo partecipare a questa festa e rendere ancora più bello questo giorno. Sarà una giornata storica e sarà bello viverla tutti insieme».