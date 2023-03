Ascoli, «Il ponte sull’Ancaranese verrà ricostruito»: presentato il progetto della Provincia

ASCOLI – Il ponte sull’Ancaranese sarà ricostruito. La Provincia, infatti, ha ottenuto risorse per oltre 7,6 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai fondi già esistenti per circa 2,5 milioni. Si tratta di un traguardo strategico per il Piceno a cui l’amministrazione provinciale ha lavorato con costanza e tenacia fin dall’inizio del mandato, 14 mesi fa. Risultato conseguito, ovviamente, in proficua collaborazione e sinergia, con tutte le realtà produttive, autorità territoriali e con il commissario per la ricostruzione Guido Castelli.

I lavori

Il progetto per il ponte sull’Ancaranese, che si trova al confine tra Marche e Abruzzo, tra il comune piceno di Castel di Lama e quello teramano di Ancarano, è stato presentato questa mattina in Provincia dallo stesso commissario Castelli e dal presidente di palazzo San Filippo, Sergio Loggi. «Dall’insediamento, la Provincia si è attivata con iniziative ed investimenti per le infrastrutture viarie, le scuole, le imprese del Piceno, dalla costa alle aree interne, per dare risposte concrete a un territorio che vuole ripartire dopo sisma e pandemia – ha commentato Loggi -. Si precede in maniera spedita, confermando la volontà di fare rete con tutti i soggetti istituzionali per risolvere le problematiche: la Provincia è presente e vuole continuare ad essere ‘la Casa dei Comuni’. Quello relativo al ponte è un progetto fondamentale e siamo contenti di poterlo ricostruire, trattandosi di uno snodo fondamentale per tutto il territorio».

L’obiettivo

Entusiasta il commissario Guido Castelli, intervenuto alla conferenza stampa insieme al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, quello di Ancarano Angelo Panichi, il deputato Augusto Curti, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini e il consigliere provinciale con delega alla viabilità Daniele Tonelli. «Questo intervento fa parte di un apposito piano, nato con i primi fondi del Piano Complementare Sisma – ha spiegato Castelli -. Abbiamo pensato a un ponte non solo decoroso, ma soprattutto sicuro. Il costo complessivo dei lavori dovrebbe ammontare a circa undici milioni ed è, questa, un’iniziativa alla quale tengo particolarmente. Questo intervento, infatti, rappresenta una condizione necessaria per una ripresa del territorio dal punto di vista socioeconomico».