Regionali Marche, Matteo Ricci ad Offida per parlare di agricoltura

OFFIDA – “L’agricoltura e la valorizzazione della nostra terra per un cambio di Marche”. È questo il titolo della seconda iniziativa tematica di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, dedicata ad approfondire i punti del programma dell’Alleanza del Cambiamento, che si svolgerà domani, martedì 26 agosto a Offida, nell’Ascolano, alle ore 16.30.
«Sarà un’occasione per approfondire un altro punto importante del nostro programma per il cambiamento delle Marche. – dichiara Ricci – Affronteremo il tema dell’agricoltura, parlando di come valorizzare la nostra terra e questo importante settore, fondamentale per l’economia marchigiana».
L’incontro si tiene nella società agricola San Filippo, in via Contrada Ciafone 17/a.
All’incontro tematico parteciperà, assieme a Ricci, anche Dario Nardella, europarlamentare PD e membro della commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale (AGRI) in Europa.
Interverranno anche Luigi Massa, sindaco di Offida e Sara Calisti, imprenditrice agricola.
Saranno presenti per l’occasione anche le associazioni del settore agricolo, gli imprenditori e gli operatori del mondo dell’agricoltura marchigiana.