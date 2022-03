Politica e società ascolane in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Nardinocchi

Colonna della Democrazia cristiana dei tempi d'oro, era entrato in consiglio comunale nel 1971 e fu primo cittadino dal 1990 al 1993

ASCOLI – Se ne va un altro pezzo della storia di Ascoli. È morto infatti questa mattina, 24 marzo, nella sua casa, l’ex sindaco Carlo Maria Nardinocchi. Aveva 90 anni. Rappresentante di una politica di altri tempi, aveva un modo sempre cortese e gentile di relazionarsi con le persone. Dai suoi amici ai cittadini e a tutta la comunità.

In consiglio per la Dc dal 1971 e primo cittadino nel 1990

Nato ad Ascoli nel 1932, Nardinocchi, ex dipendente Inps, si iscrisse alla Democrazia Cristina divenendone nel tempo uno dei punti di riferimento principali. Tanto da assumere l’incarico di segretario provinciale del partito, ed entrare in consiglio comunale già nel 1971. Da quell’anno fu sempre rieletto nell’assemblea civica, salendo al massimo scranno nel 1990. Alla guida di una coalizione centrista formata da Dc, Partito socialista e Partito repubblicano, fu sindaco di Ascoli dal 1990 al 1993. In seguito assunse la presidenza del Consorzio Idrico.

La sua scomparsa lascia un vuoto importante nella politica e nella società cittadina, ancora più perchè Nardinocchi era divenuto un’istituzione non solo nella Democrazia Cristiana ma anche nel mondo cultura e sociale ascolano. Anche perchè come altri “senatori” e notabili ascolani, faceva tappa fissa al Caffè Meletti per essere sempre informato sulla situazione locale e conversare amabilmente con giovani ed anziani.

Ad accudirlo nei suo ultimi istanti di vita la figlia Chiara, medico di professione. Già molte sui social le condoglianze alla famiglia, soprattutto da parte dei residenti nel centro storico del capoluogo. Tra queste anche quella del sindaco attuale, il giovane Marco Fioravanti: «Apprendo con tristezza e dispiacere della scomparsa di Carlo Nardinocchi, primo cittadino dal giugno 1990 al febbraio 1993. Una persona a cui ho voluto tanto bene, che ho stimato molto e che mi ha dato preziosi consigli per l’amministrazione della città».

I funerali dell’ex sindaco si terranno domani, venerdi 25 marzo alle 15.30 nella Chiesa di San Pietro Martire.