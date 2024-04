Piceno verso il voto, ad Ascoli anche ‘Azione’ sostiene Fioravanti

ASCOLI – Ad Ascoli cresce l’attesa per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno e, in queste ore, c’è fermento nelle liste che sostengono i due candidati: il sindaco uscente Marco Fioravanti, per il centrodestra, e Emidio Nardini per il centrosinistra. Nelle ultime ore, è uscito allo scoperto ‘Azione’, il partito di Carlo Calenda, che vedrà come suo rappresentante il dottor Fernando Manes nella lista ‘Ascoli Green’, che concorrerà in supporto proprio del primo cittadino uscente Fioravanti.

Il comunicato

«La scelta di ‘Azione’ è stata dettata dall’aver evidenziato la capacità pragmatica che Fioravanti ha dimostrato nel suo percorso da sindaco, le soluzioni che ha trovato per il bene della città, la sua capacità di ascolto nei confronti dei cittadini e il programma elettorale dedicato allo sviluppo futuro – si legge nella nota ufficiale del partito -. Con la sua presenza, ‘Azione’ vuole dare voce a quel vasto bacino dell’elettorato moderato che si trova spesso escluso da un dibattito politico sempre più polarizzato nello scontro tra destra e sinistra. Siamo certi che Fernando Manes, con la sua vasta esperienza politica e professionale svolta nella città di Ascoli Piceno e nel territorio marchigiano, sia la figura più adatta a supportare la crescita sostenibile della città lavorando in prima linea con il candidato sindaco Marco Fioravanti».