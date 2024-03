Sfida tra Fioravanti e Nardini: Ascoli, comincia la campagna elettorale

ASCOLI – Si comincia. Ascoli si proietta ufficialmente verso le elezioni comunali in programma l’8 e il 9 giugno. Proprio in questi giorni, infatti, prenderà il via la campagna elettorale che, nel capoluogo piceno, vedrà protagonisti i due candidati alla carica di sindaco: il primo cittadino uscente Marco Fioravanti, che ovviamente correrà per il centrodestra, e Emidio Nardini che invece sarà l’avversario di centrosinistra. Saranno in due a contendersi la vittoria: Fioravanti appare nettamente favorito, ma guai a sottovalutare lo stimato cardiologo che da solo, cinque anni fa, riuscì a prendere circa il 10 per cento delle preferenze e che stavolta sarà appoggiato da tutta la coalizione, compreso il Movimento Cinque Stelle.

Gli step

La campagna elettorale comincerà, a tutti gli effetti, in questo fine settimana. Sabato pomeriggio 16 marzo, alle 17, in corso Trento e Trieste, dunque nel bel mezzo del centro storico ascolano, verrà inaugurata la sede del comitato ‘Emidio Nardini per Ascoli’. Oltre al candidato sindaco, che illustrerà il programma, interverranno anche alcuni esponenti del centrosinistra piceno tra i quali il segretario provinciale del Pd, Francesco Ameli, il segretario comunale Angelo Procaccini, il coordinatore pentastellato Massimo Tamburri e tutti i vari rappresentanti delle liste a sostegno di Nardini. La replica di Fioravanti, invece, avverrà domenica 24 marzo, a partire dalle 17, al palazzetto dello sport di Monticelli. In tale occasione, il sindaco uscente presenterà ufficialmente la sua ricandidatura.

«Sarà l’occasione per fare un bilancio sulle tante attività realizzate in questi cinque anni di mandato, ma anche per annunciare nuovi progetti per il futuro di Ascoli – spiega Fioravanti -. Sono tutti invitati e mi aspetto una bella partecipazione».