«Un grande uomo, che amava l’Italia»: la politica ascolana omaggia Berlusconi

ASCOLI – La notizia relativa alla morte di Silvio Berlusconi, ovviamente, ha fatto letteralmente il giro del mondo. Anche nel Piceno diverse sono state le reazioni suscitate dalla scomparsa del Cavaliere, che a 86 anni non è riuscito a vincere la sua battaglia contro la leucemia. In tanti, nel centrodestra ascolano, erano riusciti ad avere un rapporto speciale con l’ex premier e messaggi di cordoglio sono arrivati da ogni schieramento politico.

La commozione

Il ricordo più toccante, però, è quello del giovane consigliere comunale di Ascoli Piceno Alessio Pagliacci, che da qualche mese è stato nominato vice coordinatore nazionale di ‘Forza Italia Giovani’. «Ciao Presidente – scrive Pagliacci -. Grazie per il privilegio che mi hai dato nel combattere al tuo fianco. Sei stato un gigante dei nostri tempi, uno che verrà ricordato per sempre nei libri di storia per la straordinarie e uniche capacità. Da ragazzino, non me ne vergogno, ho urlato ‘Forza Silvio’ sotto Palazzo Grazioli quando barbaramente venivi cacciato dal Senato. Il tempo è stato galantuomo e sei poi tornato protagonista nelle istituzioni. Hai rappresentato e sarai riferimento di una grande comunità politica e umana a cui hai insegnato a non mollare e a credere nei sogni che diventavano realtà. Grazie Presidente».

Le testimonianze

A ricordare Berlusconi è anche l’ex sindaco ascolano Piero Celani. «Questo è un momento difficile e di sconforto – ammette Celani -. Se ne va un uomo che ha fatto del bene al nostro Paese. Diceva sempre di amare l’Italia ed effettivamente era così. Dimostrava di avere a cuore il paese, in modo incredibile, in ogni singola circostanza». Commosso anche l’ex sindaco di San Benedetto del Tronto, e attuale consigliere comunale di opposizione, Pasqualino Piunti. «Ho la morte nel cuore – spiega Piunti -. Ho avuto l’onore di conoscerlo e sono stato spesso a pranzo da lui. È una persona verso la quale ho provato sempre grande affetto e mando un abbraccio alla sua famiglia. Berlusconi è stato un grande personaggio e mancherà a tutti noi».