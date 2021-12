Il giovane Ameli è il nuovo segretario provinciale del PD di Ascoli

ASCOLI- Francesco Ameli è il nuovo Segretario provinciale di Ascoli del Partito Democratico. Anche se la sua elezione ufficiale avverrà domenica prossima (12 dicembre), Ameli ha ottenuto già il 77% dei voti nei congressi che si sono tenuti in 26 circoli territoriali del PD.

Avversario nettamente staccato

Ne restano 4 ma è netto il suo distacco rispetto allo sfidante Gianluca Scattu, fermo per ora al 25% dei consensi. Capogruppo dei Dem nel Consiglio comunale di Ascoli ed ex responsabile Anci Giovani Marche – carica da cui si è dimesso -. Ameli 36 anni andrà a sostituire Matteo Terrani, sindaco di Folignano. «Sono contento del risultato ottenuto – spiega il neo segretario provinciale – che è frutto di un lungo lavoro su tutto il territorio».

Il giovane consigliere eredita la guida di un partito che è al minimo di iscritti e che ha subito due pesanti sconfitte elettorali nelle Comunali di Ascoli e San Benedetto. Non sarà facile per lui rilanciare l’azione e la competitività di una forza politica stretta tra una destra ascolana molto forte e un campo di concorrenti nell’area progressista che si sta facendo sempre più agguerrito: dal Movimento 5 Stelle in alcune zone della vallata del Tronto ad Italia Viva ed eredi vari del partito socialista che hanno preso il campo nella fascia costiera.

Ma Ameli, già due volte eletto nell ‘assemblea civica di Ascoli, e sempre molto attivo in campo politico e sociale, soprattutto nella critica puntuale alle scelte della Giunta Fioravanti, saprà farsi valere. La sua nomina ufficiale domenica 12 dicembre presso la Pinacoteca del capoluogo.