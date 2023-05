ASCOLI – A distanza di tre anni, la Mille Miglia tornerà tra un mese ad attraversare le Marche. Nella consueta seconda tappa che porterà i partecipanti a Roma, mercoledì 14 giugno, la carovana di splendide vetture storiche, preceduta dalle auto moderne del Ferrari Tribute, passerà sia ad Ascoli che a Fermo, per poi proseguire verso Amatrice e Rieti. L’evento, ad Ascoli, è stato presentato durante la conferenza stampa che si è svolta in Comune, alla quale hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, i membri del comitato operativo Giuseppe Cherubini e Marcello Ferrari, oltre ai vertici dell’Aci.

La tradizione

La Mille Miglia, giunta ormai alla 41esima edizione, è una manifestazione rievocativa della gara di velocità che andò in scena dal 1927 al 1957, segnando la storia dell’automobilismo sportivo, della cultura motoristica, del costume e del progresso della mobilità nazionale. «La carovana sarà formata da 120 auto moderne del Ferrari Tribute, seguite dalle 420 vetture storiche, con gli equipaggi in rappresentanza di 41 nazioni – spiega Giuseppe Cherubini, del comitato organizzatore -. Avremo anche 20 vetture elettriche al seguito e in diversi momenti lungo il percorso anche una vettura a guida autonoma. Enzo Ferrari disse che la Mille Miglia è la corsa più bella del mondo, noi aggiungiamo che si svolge nel paese più bello del mondo con l’accoglienza più bella del mondo». «Il significato che vogliamo dare alle rievocazioni della Mille Miglia è valorizzare il ‘Made in Italy’ nel mondo – prosegue Marcello Ferrari -, come facciamo con i numerosi equipaggi stranieri e con altre iniziative».

Il programma

«È un evento che ci rende orgogliosi – continua il sindaco ascolano Marco Fioravanti – e che darà nuovamente grande visibilità alla nostra città e alle le nostre bellezze, storia, piazze, colline, panorami. Noi faremo il possibile per invitare gli ascolani ad intervenire, visto che il passaggio delle vetture avverrà nella splendida cornice di piazza del Popolo». Indicativamente, la carovana dovrebbe arrivare a Fermo (il 14 giugno) alle 12.40. Le vetture poi sfileranno ad Ascoli intorno alle 14. L’ultimo passaggio della Mille Miglia nel Piceno e nel Fermano avvenne nel 2020.