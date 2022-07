Piste ciclabili e mobilità dolce: ad Ascoli il progetto Biciplan elaborato da Comune e cittadini

ASCOLI – Dall’inizio del 2022, ovvero dallo scorso mese di gennaio, sono iniziati i lavori del cosiddetto Biciplan di Ascoli, che coinvolgeranno l’amministrazione comunale e la cittadinanza per tutto l’anno. Si tratta di un progetto finalizzato a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti legati alla ciclabilità, dunque ad intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Il 25 febbraio si svolse il primo workshop con gli stakeholder, le associazioni e la popolazione per la raccolta di criticità ed aspettative, con esiti molto interessanti in relazione anche all’attivazione dell’osservatorio sulla mobilità sostenibile e la qualità dell’abitare, che ha consentito l’avvio di una collaborazione proficua anche con l’università di Camerino. La voce della cittadinanza, però, è stata raccolta anche oggi pomeriggio, in occasione del secondo workshop, che si è svolto al palazzo dei Capitani in presenza di numerosi cittadini.

L’iniziativa

La novità più interessante emersa dal Biciplan riguarda l’individuazione di nuovi percorsi ciclabili che possano agevolare gli spostamenti in bici degli studenti per recarsi a scuola e dei lavoratori di aziende con oltre cento dipendenti anche con soluzioni integrate di trasporto collettivo. Un segnale importante nella strategia di una mobilità sempre più sostenibile, con un occhio di riguardo per gli spostamenti quotidiani.

«Parliamo di un progetto molto importante – ha esordito il sindaco Marco Fioravanti -. Con il Biciplan vorremmo stilare una sorta di piano regolatore per tutte le piste ciclabili. Stiamo effettuando, come amministrazione comunale, numerosi interventi per collegare la nostra città sia al mare che alla montagna, creando dei nuovi percorsi per favorire appunto la mobilità sostenibile. La partecipazione dei cittadini a questi workshop è fondamentale, perché riteniamo importante coinvolgere tutti nel progetto per arrivare a fine anno a un progetto definitivo che successivamente presenteremo alla città. Vogliamo portare avanti il progetto ‘Ascoli Green – ha concluso Fioravanti – e questa iniziativa si inquadra in tal senso».

Nel progetto del Biciplan è prevista anche la realizzazione di alcune ciclostazioni ad Ascoli, Castel di Lama e Maltignano: in poche parole, per tutti ci sarà la possibilità di parcheggiare le bici nelle stazioni e prendere il treno oppure di portare direttamente le proprie bici all’interno del treno.