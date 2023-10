Pista ciclabile realizzata sul marciapiede: ad Ascoli è polemica

ASCOLI – Una situazione indubbiamente paradossale, quella che negli ultimi giorni si è venuta a creare nel popoloso quartiere ascolano di Monticelli. Un marciapiede, infatti, è stato trasformato, letteralmente, in pista ciclabile. Da qualche tempo, in realtà, c’era stata una prima avvisaglia visto che erano comparsi dei segnali stradali che indicavano il percorso ciclabile in fase di allestimento proprio a ridosso dei marciapiedi, lungo viale dei Platani. Ciò che la maggior parte dei residenti si aspettava, però, era magari la realizzazione di una pista vicina al marciapiede e non letteralmente sopra, come invece è accaduto quando sabato è stata pitturata la segnaletica orizzontale.

Il malumore

Insomma, nel quartiere c’è un po’ di polemica, con alcuni cittadini che hanno espresso il proprio disappunto soprattutto sui social. Il malumore deriva dal fatto che quel marciapiede, lungo tutta la via, è ogni giorno frequentato da tante persone che amano passeggiare. Tra queste, molte sono anziane. Inoltre, di fatto non esiste più un marciapiede lungo quella che è a tutti gli effetti la via principale che attraversa il quartiere più popoloso della città. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, come più volte ribadito dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, è quello di collegare la pista del ponte di San Filippo con quella già esistente a Monticelli. Un progetto lodevole, senza dubbio, soprattutto per favorire la mobilità dolce. Magari, però, si poteva studiare una soluzione diversa.