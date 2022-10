Pista ciclabile di Monticelli, consegnati i lavori per lo step successivo

ASCOLI – A Monticelli proseguono i lavori relativi al prolungamento della pista ciclabile. A un mese dall’inaugurazione dell’ultimo tratto realizzato, infatti, ovvero quello che conduce dal ‘Villaggio del fanciullo’ fino a Campolungo, l’amministrazione comunale ha già consegnato il cantiere per lo step successivo. Un intervento molto importante, ovviamente, considerando il fatto che Ascoli ambisce sempre più a diventare una città in cui viene preferita, dalla popolazione, la mobilità sostenibile.

L’intervento

A fare il punto sui lavori è il sindaco ascolano Marco Fioravanti. «Stiamo velocizzando i tempi – conferma il primo cittadino – e questo ulteriore tratto arriverà fino al ponte di Castel di Lama. I lavori procederanno spediti, anche perché riteniamo fondamentale puntare sempre più sulla mobilità sostenibile». A proposito della pista ciclabile di Monticelli, sempre nel corso delle prossime settimane verranno allestite anche alcune panchine lungo il tratto già inaugurato, a beneficio di chi vuole rilassarsi un po’. C’è ancora una criticità da risolvere, invece, e riguarda i cani con padroni sporcaccioni. Sono troppe le persone che, portando a spasso i propri amici a quattro zampe lungo la ciclopedonale non provvedono, come l’educazione imporrebbe, a raccogliere i ‘bisogni’ dei cani. Nonostante da qualche tempo la ciclabile sia monitorata dagli agenti della polizia municipale, infatti, ci sono ancora utenti che sporcano, dimostrando di non avere a cuore il bene pubblico. Per non parlare, infine, di quelle persone che continuano, imperterrite, a non tenere al guinzaglio i propri animali.